19 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечилось еще 1242 человека, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Таким образом, общее количество выздоровевших от коронавируса в столице достигло 200359 человек.



По данным на 18 августа, всего в Москве коронавирусом заболели 253 757 человек. 4 687 из них скончались, в том числе 10 человек – за последние сутки.