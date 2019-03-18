18 марта. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве, Подмосковье и соседних областях будет отремонтировано более 200 железнодорожных переездов Московской железной дороги, сообщается на официальном сайте МЖД.



На 11 переездах пройдет капитальный ремонт – по 3 расположены в Московской и Тульской областях, 2 – в Калужской и по 1 – в Курской, Рязанской и Брянской.



Еще на 200 железнодорожных переездах в Москве, Московской области и других соседних областях пройдет текущий ремонт.

На ремонт переездов будет направлено более 80 миллионов рублей.