Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     24.06.2019 10:02

Более 20 дополнительных электричек запустят для посетителей фестиваля «Нашествие»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  фестивали  Нашествие  электрички 

24 июня. Mossovetinfo.ru – Для посетителей музыкального фестиваля «Нашествие» запустят 21 дополнительную электричку между Ленинградским вокзалом и станцией Конаховских мох, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Дополнительные электрички будут курсировать с 18 по 22 июля, с их помощью посетители фестиваля смогут выбрать удобное время, чтобы добраться до фестиваля и вернуться в Москву.

Ознакомится с подробным расписанием дополнительных электричек можно на официальном сайте МТППК в разделе «Пассажирам».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
фестивали  Нашествие  электрички 

Возврат к списку

Лента новостей

10:02 Город (Москва и область) Более 20 дополнительных электричек запустят для посетителей фестиваля «Нашествие»

09:41 Общество Теплая погода без осадков ожидается в Москве 24 июня

09:34 В России Мэр Челябинска Елистратов подал в отставку

09:01 Город (Москва и область) Более 3,4 миллиона проблем решено в Москве с помощью портала «Наш город»

08:41 В России Почти половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели - ВЦИОМ

Актуальные материалы

10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня

10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня

21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории

13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму

14:00 Город (Москва и область) Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru