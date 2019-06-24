24 июня. Mossovetinfo.ru – Для посетителей музыкального фестиваля «Нашествие» запустят 21 дополнительную электричку между Ленинградским вокзалом и станцией Конаховских мох, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.



Дополнительные электрички будут курсировать с 18 по 22 июля, с их помощью посетители фестиваля смогут выбрать удобное время, чтобы добраться до фестиваля и вернуться в Москву.



Ознакомится с подробным расписанием дополнительных электричек можно на официальном сайте МТППК в разделе «Пассажирам».