24 июня. Mossovetinfo.ru – Для посетителей музыкального фестиваля «Нашествие» запустят 21 дополнительную электричку между Ленинградским вокзалом и станцией Конаховских мох, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Дополнительные электрички будут курсировать с 18 по 22 июля, с их помощью посетители фестиваля смогут выбрать удобное время, чтобы добраться до фестиваля и вернуться в Москву.
Ознакомится с подробным расписанием дополнительных электричек можно на официальном сайте МТППК в разделе «Пассажирам».
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