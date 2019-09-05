5 сентября. Mossovetinfo.ru –Более 20 миллионов прививок от гриппа было сделано в Москве за три года, сообщает портал mos.ru.
Масштабная бесплатная вакцинация от гриппа проводится в Москве с 2016 года. С каждым годом количество москвичей, которые проходят вакцинацию от гриппа растет. Сделать прививку можно не только в городских поликлиниках, но и в мобильных пунктах вакцинации, которые работают возле станций метрополитена и МЦК, а также возле железнодорожных станций и в торговых центрах.
Вакцинация является самым действенным способом защититься от гриппа, она предотвращает наступление заболевания у 80-90% взрослых и детей. Защитный эффект от прививки длится около года.
Ранее сообщалось, что бесплатная вакцинация от гриппа стартовала в Москве 4 сентября.
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