5 сентября. Mossovetinfo.ru –Более 20 миллионов прививок от гриппа было сделано в Москве за три года, сообщает портал mos.ru.



Масштабная бесплатная вакцинация от гриппа проводится в Москве с 2016 года. С каждым годом количество москвичей, которые проходят вакцинацию от гриппа растет. Сделать прививку можно не только в городских поликлиниках, но и в мобильных пунктах вакцинации, которые работают возле станций метрополитена и МЦК, а также возле железнодорожных станций и в торговых центрах.



Вакцинация является самым действенным способом защититься от гриппа, она предотвращает наступление заболевания у 80-90% взрослых и детей. Защитный эффект от прививки длится около года.



Ранее сообщалось, что бесплатная вакцинация от гриппа стартовала в Москве 4 сентября.