12 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 25 тысяч заявок подано на участие в первой московской предпринимательской премии «Прорыв года». Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



«Уже можно констатировать, что интерес бизнес-сообщества к конкурсу очень высокий. Сегодня количество заявок от предпринимателей превысило 25 тысяч», – отметила Сергунина, которую цитирует пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.



Тройка самых популярных номинаций остается прежней: это «Молодой предприниматель года» (для бизнесменов до 30 лет), «Гран-при года» (самые высокие темпы роста) и «Социально ответственный бизнес года».



Заявочная кампания завершится вечером в понедельник, 15 апреля.