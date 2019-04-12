12 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 25 тысяч заявок подано на участие в первой московской предпринимательской премии «Прорыв года». Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«Уже можно констатировать, что интерес бизнес-сообщества к конкурсу очень высокий. Сегодня количество заявок от предпринимателей превысило 25 тысяч», – отметила Сергунина, которую цитирует пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.
Тройка самых популярных номинаций остается прежней: это «Молодой предприниматель года» (для бизнесменов до 30 лет), «Гран-при года» (самые высокие темпы роста) и «Социально ответственный бизнес года».
Заявочная кампания завершится вечером в понедельник, 15 апреля.
12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»
11:33 Город (Москва и область) Отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ за год посетил один миллион человек
09:53 Город (Москва и область) Схема движения изменится в центре столицы на время проведения ММКФ
09:14 Город (Москва и область) Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Подмосковье переведут в социальные
09:03 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с 14 апреля будут работать все дни недели
12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»
09:14 Город (Москва и область) Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Подмосковье переведут в социальные
09:03 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с 14 апреля будут работать все дни недели
08:42 Общество Состав Общественной палаты Москвы III созыва
22:22 Город (Москва и область) В шести районах Москвы прошли первые публичные слушания по программе реновации
14:05 Общество Сформирован новый состав Общественной палаты Москвы
19:43 Другое Яндекс запустил сервис поиска домашних животных