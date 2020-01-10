10 января. Mossovetinfo.ru – Более 26 тысяч учащихся 9-11 классов московских школ примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который стартовал в Москве, сообщается на портале mos.ru.



В Олимпиаде примут участие те школьники, которые успешно выступили на школьном и муниципальном этапах Олимпиады, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года.



Заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что Московские школьники прочно удерживают за собой лидерство в российских и международных соревнованиях.



«Количество школ, которые готовят победителей и призеров олимпиад, за последние годы в разы увеличилось. Если в 2010 году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников ученики из 74 школ завоевали 278 дипломов победителей и призеров, то в 2019 году ученики из 228 школ Москвы получили 946 дипломов призеров и победителей. Это 55 процентов от общего числа награжденных», - отметила Ракова.



Соревнования на региональном этапе проводятся по 24 предметам, в том числе по русскому и иностранным языкам, обществознанию, информатике.



Региональный этап олимпиады продлиться до 22 февраля. Победители и призеры регионального этапа попадут на финальный этап Всероссийской олимпиады школьников, который пройдет в марте-апреле 2020 года.