8 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 28 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму. Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Всего проголосовали 28079 человек или 0,39% от общего числа избирателей (7,2 миллиона человек).
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Москвичи выберут 45 депутатов в 45 одномандатных округах.
Схема «нарезки» округов на выборах в Мосгордуму
08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок
08:00 Город (Москва и область) В Москве проходит эксперимент по электронному голосованию
08:00 Город (Москва и область) В столице проходят выборы в Мосгордуму
07:36 Город (Москва и область) Более 28 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму
19:13 Город (Москва и область) В День города в Москве установлен мировой рекорд по хайлайну
08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок
08:00 Город (Москва и область) В Москве проходит эксперимент по электронному голосованию
08:00 Город (Москва и область) В столице проходят выборы в Мосгордуму
07:36 Город (Москва и область) Более 28 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму
13:32 В мире Обмен заключенными между Россией и Украиной в формате 35 на 35 завершен - Москалькова