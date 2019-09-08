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Город (Москва и область)     08.09.2019 07:36

Более 28 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму

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Теги:  Мосгордума  выборы в Мосгордуму  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  МГД 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 28 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму. Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Всего проголосовали 28079 человек или 0,39% от общего числа избирателей (7,2 миллиона человек).

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Москвичи выберут 45 депутатов в 45 одномандатных округах.

Схема «нарезки» округов на выборах в Мосгордуму


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Карта места

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Теги: 
Мосгордума  выборы в Мосгордуму  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  МГД 

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