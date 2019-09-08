8 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 28 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму. Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.



Всего проголосовали 28079 человек или 0,39% от общего числа избирателей (7,2 миллиона человек).



Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Москвичи выберут 45 депутатов в 45 одномандатных округах.



Схема «нарезки» округов на выборах в Мосгордуму