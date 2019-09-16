Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     16.09.2019 08:33

Более 2,5 тысячи камер установят в поездах МЦД

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЦД  видеонаблюдение  безопасность 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 2,5 тысячи камер видеонаблюдения будет установлено в поездах «Иволга», которые будут перевозить пассажиров по МЦД, сообщается на портале mos.ru.

В каждом семивагонном составе будет установлено по 82 камеры – по 72 камеры в вагонах, по 6 камер в кабинах машинистов и по 4 камеры снаружи поезда. В шестивагонных составах будет установлено по 56 камер. На каждый вагон будет приходится от 8 до 11 камер.

С помощью наружных камер машинист сможет контролировать посадку и высадку пассажиров. Остальные камеры призваны обеспечить безопасность пассажиров. Данные с них могут быть переданы правоохранительным органам. Кроме того, в каждом составе в целях безопасности и профилактики вандализма будут находится сотрудники охраны. Все эти меры призваны обеспечить безопасность пассажиров в любое время суток.

Запуск первых двух маршрутов МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» планируется в конце 2019 – начале 2020 года.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЦД  видеонаблюдение  безопасность 

Возврат к списку

Лента новостей

08:55 Город (Москва и область) Осенний мотофестиваль пройдет в Москве 21 сентября

08:33 Город (Москва и область) Более 2,5 тысячи камер установят в поездах МЦД

08:23 Город (Москва и область) Парки Москвы подготовили для горожан осеннюю программу

08:04 Общество Прохладно и дождливо будет в Москве 16 сентября

12:11 Общество Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на неделе 16-22 сентября

Актуальные материалы

08:23 Город (Москва и область) Парки Москвы подготовили для горожан осеннюю программу

12:11 Общество Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на неделе 16-22 сентября

09:10 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 14 и 15 сентября

21:08 Город (Москва и область) Подведены конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем»

09:47 В мире Очередной обмен заключенными между Россией и Украиной может состояться до конца года - Денисова

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru