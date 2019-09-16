16 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 2,5 тысячи камер видеонаблюдения будет установлено в поездах «Иволга», которые будут перевозить пассажиров по МЦД, сообщается на портале mos.ru.
В каждом семивагонном составе будет установлено по 82 камеры – по 72 камеры в вагонах, по 6 камер в кабинах машинистов и по 4 камеры снаружи поезда. В шестивагонных составах будет установлено по 56 камер. На каждый вагон будет приходится от 8 до 11 камер.
С помощью наружных камер машинист сможет контролировать посадку и высадку пассажиров. Остальные камеры призваны обеспечить безопасность пассажиров. Данные с них могут быть переданы правоохранительным органам. Кроме того, в каждом составе в целях безопасности и профилактики вандализма будут находится сотрудники охраны. Все эти меры призваны обеспечить безопасность пассажиров в любое время суток.
Запуск первых двух маршрутов МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» планируется в конце 2019 – начале 2020 года.
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