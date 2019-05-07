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Город (Москва и область)     07.05.2019 08:56

Более 300 мероприятий пройдет в Москве в рамках акции «Ночь в музее»

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Теги:  Ночь в музее  акции 

7 мая. Mossovetinfo.ru – Более 330 бесплатных мероприятий пройдет в Москве в рамках всероссийской акции «Ночь в Музее», сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Всероссийская акция «Ночь в музее» пройдет в Москве в ночь с 18 на 19 мая. Акция традиционно приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. В этом году акция пройдет в Москве в 13-й раз.

Свою программу к акции подготовили около 200 городских площадок: музеи, художественные галереи, культурные центры и центры искусств. Посетители смогут побывать на концертах и лекциях, принять участие в мастер-классах, посетить выставки, принять участие в квестах.

Большинство мероприятий будут проходить с 18:00 до 00:00, однако часть площадок будет работать по собственному расписанию.


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Теги: 
Ночь в музее  акции 

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