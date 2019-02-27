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Город (Москва и область)     27.02.2019 13:38

Более 300 тысяч деревьев и кустарников высадят в Москве в 2019 году

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Теги:  деревья  озеленение  Миллион деревьев  Наше дерево  акции 

27 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках акции «Миллион деревьев» в 2019 году в Москве высадят 330 тысяч деревьев и кустарников, сообщил на пресс-конференции глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

По словам Кульбачевского, за те 8 лет, которые в Москве действует акция «Миллион деревьев, в столице было высажено более 100 тысяч деревьев и более 2,2 миллиона кустарников.

Кульбачевский также сообщил, что в текущем году в Москве стартует новая акция «Наше дерево», в рамках которой до конца года в Москве высадят еще 30 тысяч деревьев.


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Теги: 
деревья  озеленение  Миллион деревьев  Наше дерево  акции 

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