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Город (Москва и область)     10.06.2023 08:49

Более 30 музеев России создали выставку к фестивалю «Времена и эпохи» в столице - заммэра Москвы Сергунина

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Теги:  8 — 12 июня 2023 года  времена и эпохи  Москва  фестиваль  музеи  Россия  Сергунина 

10 июня — Mossovetinfo.ru — С 8 по 12 июня на Бульварном кольце в центре Москвы проходит традиционный фестиваль «Времена и эпохи», одно из центральных событий этого года — масштабная уличная экспозиция, участие в которой принимает более 30 музеев России, — сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Фестивальная программа объединяет свыше 1,3 тысячи реконструкторов и 41 площадку в разных частях столицы.

«Выставка знакомит со значимыми событиями нашей истории и одновременно с коллекциями крупнейших музеев России. Проект поддержали учреждения из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Керчи, Смоленска, Самары и других городов. Экспозиция охватывает почти все бульвары от Гоголевского до Покровского и складывается в единый исторический маршрут по центру столицы протяженностью несколько километров», — отметила Наталья Сергунина.

Фестиваль посвящен важным датам в истории России, среди которых 80 лет Курской битве и 1035 лет победе князя Владимира под Херсонесом.

По информации Сергуниной, в подготовке масштабной уличной экспозиции на Бульварном кольце приняли участии более 30 ведущих выставочных площадок страны, включая Государственный исторический музей, Русский музей, музейный комплекс «Михайловская батарея», Смоленский государственный музей-заповедник и Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Информационные стенды познакомят москвичей и туристов со знаменательными датами и целыми эпохами. Наглядно их проиллюстрируют фотографии экспонатов музейных собраний: древних артефактов, предметов быта, документов, чертежей, шедевров отечественных и зарубежных художников.

Экспозиция на Тверском бульваре показывает эпоху русского Средневековья, на Гоголевском — становление Российской империи, на Сретенском — период Отечественной войны 1812 года.

На Чистопрудном бульваре в дни фестиваля можно узнать о быте и культуре греческих городов-государств, располагавшихся на территории Крыма, и о скифах.

На Пушкинской площади воссоздана атмосфера Серебряного века, когда в России формировались новые литературные течения.

Покровский бульвар посвящен героизму народа в годы Великой Отечественной войны.

На Страстном бульваре представлена история панорамы «Оборона Севастополя». Здесь же можно узнать об ученом и хирурге Николае Пирогове.

Выставка на бульварах Москвы знакомит также с музеями России, рассказывает о богатстве и уникальности музеев, отражающих эпохи России.


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Теги: 
8 — 12 июня 2023 года  времена и эпохи  Москва  фестиваль  музеи  Россия  Сергунина 

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