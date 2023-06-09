Более 30 музеев России создали выставку к фестивалю «Времена и эпохи» в столице - заммэра Москвы Сергунина

10 июня — Mossovetinfo.ru — С 8 по 12 июня на Бульварном кольце в центре Москвы проходит традиционный фестиваль «Времена и эпохи», одно из центральных событий этого года — масштабная уличная экспозиция, участие в которой принимает более 30 музеев России, — сообщила заммэра Наталья Сергунина.



Фестивальная программа объединяет свыше 1,3 тысячи реконструкторов и 41 площадку в разных частях столицы.



«Выставка знакомит со значимыми событиями нашей истории и одновременно с коллекциями крупнейших музеев России. Проект поддержали учреждения из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Керчи, Смоленска, Самары и других городов. Экспозиция охватывает почти все бульвары от Гоголевского до Покровского и складывается в единый исторический маршрут по центру столицы протяженностью несколько километров», — отметила Наталья Сергунина.



Фестиваль посвящен важным датам в истории России, среди которых 80 лет Курской битве и 1035 лет победе князя Владимира под Херсонесом.



По информации Сергуниной, в подготовке масштабной уличной экспозиции на Бульварном кольце приняли участии более 30 ведущих выставочных площадок страны, включая Государственный исторический музей, Русский музей, музейный комплекс «Михайловская батарея», Смоленский государственный музей-заповедник и Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник.



Информационные стенды познакомят москвичей и туристов со знаменательными датами и целыми эпохами. Наглядно их проиллюстрируют фотографии экспонатов музейных собраний: древних артефактов, предметов быта, документов, чертежей, шедевров отечественных и зарубежных художников.



Экспозиция на Тверском бульваре показывает эпоху русского Средневековья, на Гоголевском — становление Российской империи, на Сретенском — период Отечественной войны 1812 года.



На Чистопрудном бульваре в дни фестиваля можно узнать о быте и культуре греческих городов-государств, располагавшихся на территории Крыма, и о скифах.



На Пушкинской площади воссоздана атмосфера Серебряного века, когда в России формировались новые литературные течения.



Покровский бульвар посвящен героизму народа в годы Великой Отечественной войны.



На Страстном бульваре представлена история панорамы «Оборона Севастополя». Здесь же можно узнать об ученом и хирурге Николае Пирогове.



Выставка на бульварах Москвы знакомит также с музеями России, рассказывает о богатстве и уникальности музеев, отражающих эпохи России.