08:18 Город (Москва и область) Более 350 БПЛА летело с вечера в сторону Московского региона - Собянин
07:22 Город (Москва и область) Кратковременный дождь и до плюс 20 ожидаются в столичном регионе 18 сентября
Собянин : 64 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве ЦИК: Перебои с мобильной связью могут происходить в период выборов с 18 по 21 сентября
В ночь на субботу температура может опуститься до плюс 8 градусов.
ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ряда компаний
Перекрытия будут действовать 18 сентября с 15:00 до 23:59 и 19 сентября с 20:00 до 23:59
ПВО уничтожила 389 украинских БПЛА над Россией за ночь - МО РФ
Путин полагает, что повышению качества деятельности ООН помогло бы расширение её Совета Безопасности, представительства стран Азии, Африки, Латинской Америки
Точная сумма должна зависеть от количества детей в семье, отметил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий
На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах (список)
В выходные 12-13 сентября в столичном регионе дневная температура будет от 16 до 21 градуса
Собянин: метро продлят в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и Ленинский городской округ
США уничтожили иранские танкеры после атаки их военного корабля - Блумберг
20:21 Город (Москва и область) Собянин: к 2035 году метро придёт в крупные города ближайшего Подмосковья - список, схема
10:34 Город (Москва и область) МЭРУ МОСКВЫ СОБЯНИНУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ ТРУДА
10:33 Город (Москва и область) Воробьев: в Кубинке в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом произошло возгорание
11:07 Происшествия Отсутствия внешнего снабжения ЗАЭС вызывает серьёзную озабоченность» - глава «Росатома»
20:05 Власть Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры
21:20 Город (Москва и область) Три человека погибли при взрыве у кафе на Кудринской площади – полиция (ОБНОВЛЕНО, НАК)