Власть 11.09.2026, 13:51 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий

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