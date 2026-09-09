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18 Сентября

08:18 Город (Москва и область) Более 350 БПЛА летело с вечера в сторону Московского региона - Собянин

07:22 Город (Москва и область) Кратковременный дождь и до плюс 20 ожидаются в столичном регионе 18 сентября

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Актуальные материалы

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10:33 Город (Москва и область) Воробьев: в Кубинке в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом произошло возгорание

11:07 Происшествия Отсутствия внешнего снабжения ЗАЭС вызывает серьёзную озабоченность» - глава «Росатома»

20:05 Власть Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры

21:20 Город (Москва и область) Три человека погибли при взрыве у кафе на Кудринской площади – полиция (ОБНОВЛЕНО, НАК)

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