Более 350 кулинарных мастер-классов пройдут на окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»

30 декабря, Mossovetinfo.ru - Более 350 кулинарных мастер-классов на офирах и печах проведут опытные повара на окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» которые также раскроют секреты приготовления вкусных угощений и расскажут интересные факты из истории кулинарии, - сообщили ИА МОССОВЕТ в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».



Подробную программу фестиваля «Путешествие в Рождество» можно посмотреть на сайте:moscowseasons.com/festival/newyear2023/.