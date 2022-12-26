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Город (Москва и область)     30.12.2022 10:26

Более 350 кулинарных мастер-классов пройдут на окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»

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Теги:  «Путешествие в Рождество»  фестиваль  кулинария  мастер-классы  программа 

30 декабря, Mossovetinfo.ru - Более 350 кулинарных мастер-классов на офирах и печах проведут опытные повара на окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» которые также раскроют секреты приготовления вкусных угощений и расскажут интересные факты из истории кулинарии, - сообщили ИА МОССОВЕТ в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Подробную программу фестиваля «Путешествие в Рождество» можно посмотреть на сайте:moscowseasons.com/festival/newyear2023/.

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Карта места

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Теги: 
«Путешествие в Рождество»  фестиваль  кулинария  мастер-классы  программа 

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