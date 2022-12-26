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Город (Москва и область)
30.12.2022, 10:26
Более 350 кулинарных мастер-классов пройдут на окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»
30 декабря, Mossovetinfo.ru - Более 350 кулинарных мастер-классов на офирах и печах проведут опытные повара на окружных ...
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Город (Москва и область)
29.12.2022, 12:05
Более 103 тыс. москвичей через Росреестр защитили свои квартиры от мошенников в 2022 году
29 декабря. Mossovetinfo.ru - Более 103 тыс. заявлений о запрете на сделки с недвижимостью без участия собственника пода...
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Город (Москва и область)
26.12.2022, 09:06
Руководство для владельцев животных открыли на портале мэра и правительства Москвы
26 декабря, Mossovetinfo.ru - Подробный путеводитель, инструкция, руководство, план действий по государственным услуг...