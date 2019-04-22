22 апреля. Mossovetinfo.ru –В 2019 году бесплатное обучение в службе занятости пройдут более 3,6 тысячи москвичей предпенсионного возраста, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы столичного департамента труда и соцзащиты Александру Александрову.
Минимальный срок обучения составит 3 месяца. Во время обучения горожане будут получать стипендию в 11,2 тысячи рублей в месяц.
К обучению допускаются москвичи, которым остается менее пяти лет до выхода на пенсию по старости. Чтобы стать участником программы обучения, гражданам необходимо либо самостоятельно обратиться в центры занятости, либо получить направление от работодателя.
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