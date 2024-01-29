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Город (Москва и область)     30.01.2024 07:26

Более 400 тыс. пользователей зарегистрировались на портале mos.ru в 2023 году - Собянин

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Теги:  mos.ru  портал  Москва  сервис  Собянин 

30 января — Mossovetinfo.ru — Более 400 тыс. пользователей зарегистрировались на портале mos.ru в 2023 году, услугами и сервисами воспользовались свыше 760 млн раз, а общее число аккаунтов на портале достигло 15,8 млн. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«В прошлом году на нем зарегистрировались больше 400 тыс. новых пользователей. Услугами и сервисами воспользовались свыше 760 млн раз. Стал удобнее поиск, появился раздел «Помощь», в личном кабинете модернизировали раздел «Безопасность», – написал мэр Москвы.

Собянин напомнил, что развивая сервисы городского портала, упростили регистрацию старшеклассников на прохождение государственной итоговой аттестации, модернизировали услугу записи в первый класс, для горожан старшего возраста открыли онлайн-сервис записи в проект «Московское долголетие». Также при согласии записать своих близких могут их родственники или друзья. также запустили суперсервис «Мой питомец», в сервисе «Вывоз ненужных вещей» пополнили каталог новыми предметами для утилизации. В 2023 году на mos.ru добавили и модернизировали более 110 электронных услуг и сервисов.

Сейчас на портале доступно более 400 услуг и сервисов, есть полезные инструкции и инструменты обратной связи с городом, регулярно публикуются актуальные новости и тематические спецпроекты.

Самые востребованные услуги и сервисы: электронная медицинская карта (воспользовались около 300 млн раз); электронный дневник школьника (более 160 млн раз); передача показаний приборов учета воды и тепла (более 86 млн раз); запись на прием к врачу, отмена и перенос записи (более 70 млн раз); посещение и питание в школе, детском саду, колледже (более 50 млн раз); поиск и оплата штрафов ГИБДД (более 25 млн раз); получение и оплата единого платежного документа (ЕПД) (более 11 млн раз); запись в кружки, спортивные секции и дома творчества (более 3,5 млн раз); оформление карты москвича (более 1,2 млн раз); оформление пропусков на въезд грузового транспорта (более 630 тыс. раз).

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Теги: 
mos.ru  портал  Москва  сервис  Собянин 

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