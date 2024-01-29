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30 января — Mossovetinfo.ru — Более 400 тыс. пользователей зарегистрировались на портале mos.ru в 2023 году, услугами и серв...
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29 января — Mossovetinfo.ru — В компаниях-резидентах инновационного кластера «Ломоносов», который открылся в Москве...
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29.01.2024, 10:38
Московские бизнесмены получили от города больше 3,5 млрд рублей на создание высокотехнологичных решений - Собянин
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