18 декабря. Mossovetinfo.ru – Безопасность москвичей и гостей столицы в дни новогодних праздников будут обеспечивать более 40 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.



Сообщается, что непосредственно в новогоднюю ночь безопасность в Москве будут обеспечивать 11 тысяч человек: 3,3 тысячи полицейских, 3,4 тысячи бойцов Росгвардии, а также 2,5 тысячи народных дружинников и 2 тысячи работников частных охранных предприятий. Наряды полиции будут дежурить на станциях метро, МЦК и МЦД и в местах массовых гуляний.



Площадки для массовых мероприятий ежедневно будут обследоваться кинологами со служебными собаками, для проверки при проходах к местам массовых мероприятий будет использовано 200 арочных и 500 ручных металлодетекторов и порядка 10 тысяч металлических барьеров, которые будут использованы для зонирования территории.