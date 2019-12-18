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Город (Москва и область)     18.12.2019 16:10

Более 40 тысяч человек обеспечат безопасность в Москве в дни новогодних праздников

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Теги:  Новый год  безопасность 

18 декабря. Mossovetinfo.ru – Безопасность москвичей и гостей столицы в дни новогодних праздников будут обеспечивать более 40 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Сообщается, что непосредственно в новогоднюю ночь безопасность в Москве будут обеспечивать 11 тысяч человек: 3,3 тысячи полицейских, 3,4 тысячи бойцов Росгвардии, а также 2,5 тысячи народных дружинников и 2 тысячи работников частных охранных предприятий. Наряды полиции будут дежурить на станциях метро, МЦК и МЦД и в местах массовых гуляний.

Площадки для массовых мероприятий ежедневно будут обследоваться кинологами со служебными собаками, для проверки при проходах к местам массовых мероприятий будет использовано 200 арочных и 500 ручных металлодетекторов и порядка 10 тысяч металлических барьеров, которые будут использованы для зонирования территории.


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Карта места

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Теги: 
Новый год  безопасность 

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