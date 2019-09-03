3 сентября. Mossovetinfo.ru – За первый год работы образовательного кластера «Техноград» на ВДНХ, сертификаты о переподготовки и повышении квалификации в нем получили более 41 тысячи человек, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.



«В течение года учебный план «Технограда» постепенно расширялся. Сейчас он включает больше 1,1 тыс. мастер-классов, курсов и других образовательных программ. Каждый посетитель комплекса может «протестировать» четыре десятка востребованных профессий и понять, насколько они отвечают его интересам», - сообщила Сергунина.



«Техноград» ориентирован на посетителей любого возраста, от детей и студентов, которые интересуются новыми профессиями, до взрослых, которые хотят улучшить свои профессиональные навыки.



Самыми популярными образовательными программами «Технограда» за прошедший год стали «Специалист по аддитивным технологиям», «Программист», «Робототехник», «Специалист по лазерным технологиям», «Художник-аниматор», «Звукорежиссер», «Видеоблогер», «Кондитер», «Электромонтажник», «Оператор беспилотного летательного аппарата», «Мастер общестроительных и отделочных работ», «Парикмахер-стилист», «ТВ-студия», «Виртуальная и дополненная реальность: VR- и AR-технологии».



Помимо образовательных программ в «Технограде» работает Центр развития карьеры, которые помогает начинающим специалистам в поиске работы.