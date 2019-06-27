27 июня. Mossovetinfo.ru – Более 450 семей в Северо-Восточном административном округе Москвы заключили с департаментом городского имущества договора на новое жилье в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Всего в СВАО в настоящее время переселяется 578 семей. Договора заключила 451 семья, то есть 78% от всех переселяющихся. Еще 10 семей приглашены на подписание договоров в ближайшее время.
Всего в СВАО в программу реновации включено 499 домов. Три из них уже расселены, еще пять домов находятся в разной степени расселения. Для переезда жителям предоставлены квартиры в 8 новостройках. В настоящее время по программе реновации в СВАО строится 15 домов, еще 5 начнут строить до конца года. Два дома находятся в стадии проектирования, еще 18 домов начнут проектировать до конца года.
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