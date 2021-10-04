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Собянин: мы видим очевидный рост, сильный рост заболеваемости
4 октября. Mossovetinfo.ru – Ситуация с коронавирусом не может не вызывать тревогу. Об этом заявил мэр столицы Сергей...
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04.10.2021, 12:29
Более 4,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве
4 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 4 410 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный ...
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04.10.2021, 11:30
Центр вакцинации от коронавируса открылся в ГУМе
4 октября. Mossovetinfo.ru – Центр вакцинации от коронавируса открылся в ГУМе. Об этом сообщает пресс-служба комплек...