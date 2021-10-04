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Город (Москва и область)     04.10.2021 12:29

Более 4,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

4 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 4 410 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Это максимальные показатели с середины июля. За сутки госпитализированы 979 человек. На ИВЛ находятся 443 человека.

Выздоровели еще 1 956 человек. За сутки в столице скончались 66 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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