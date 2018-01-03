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Город     03.01.2018 11:24

Более 4,5 млн зрителей посетили спектакли и концерты в Москве в 2017 году

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Теги:  спектакли  концерты 

3 января. Mossovetinfo.ru - Спектакли и концерты в Москве в 2017 году посетили более 4,5 миллиона зрителей. Об этом сообщили в департаменте культуры столицы.

В 2017 году в Москве прошли 122 премьеры. Кроме того, состоялось более 20 театральных фестивалей.

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Теги: 
спектакли  концерты 

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