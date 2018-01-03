Более 4,5 млн зрителей посетили спектакли и концерты в Москве в 2017 году

3 января. Mossovetinfo.ru - Спектакли и концерты в Москве в 2017 году посетили более 4,5 миллиона зрителей. Об этом сообщили в департаменте культуры столицы.



В 2017 году в Москве прошли 122 премьеры. Кроме того, состоялось более 20 театральных фестивалей.