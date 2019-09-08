8 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 4 миллионов человек посетили в Москве праздничные мероприятия, посвященные Дню города, в субботу, 7 сентября, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин отметил, что праздничные мероприятия проходят во всех городских округах и призвал всех желающих принять участие в праздничных гуляниях, которые продолжаются в воскресенье, 8 сентбяря.
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