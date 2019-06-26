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Город (Москва и область)     26.06.2019 08:20

Более 500 новых автобусов запустили в Москве с начала года

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Теги:  общественный транспорт  автобусы 

26 июня. Mossovetinfo.ru – С начала года на маршрутах общественного транспорта начали работать более 500 новых автобусов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Новые автобусы приходят на смену машинам, у которых истекает срок службы. Все новые автобусы относятся к экологическому классу «Евро-5», оснащены системами видеонаблюдения и климат-контроля, медиаэкранами, слотами для зарядки гаджетов, а также приспособлены для маломобильных граждан.

До конца года на московские маршруты выйдет еще около 700 новых автобусов. Всего в Москве курсирует более семи тысяч автобусов Мосгортранса и частных перевозчиков, которые обслуживают более 900 маршрутов.


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Теги: 
общественный транспорт  автобусы 

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