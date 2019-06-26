26 июня. Mossovetinfo.ru – С начала года на маршрутах общественного транспорта начали работать более 500 новых автобусов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Новые автобусы приходят на смену машинам, у которых истекает срок службы. Все новые автобусы относятся к экологическому классу «Евро-5», оснащены системами видеонаблюдения и климат-контроля, медиаэкранами, слотами для зарядки гаджетов, а также приспособлены для маломобильных граждан.
До конца года на московские маршруты выйдет еще около 700 новых автобусов. Всего в Москве курсирует более семи тысяч автобусов Мосгортранса и частных перевозчиков, которые обслуживают более 900 маршрутов.
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