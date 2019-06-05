5 июня. Mossovetinfo.ru – Более 50 автобусов будут работать на компенсационных маршрутах во время закрытия участка Филевской линии метро 8 и 9 июня, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Мосгортранса».
Ранее сообщалось, что 8 и 9 июня будет закрыт участок Филевской линии метро от станции «Киевская до станции «Кунцевская». Для пассажиров будут запущены компенсационные маршруты КМ1 и КМ2. Маршрут КМ1 будет ходить т «Киевской» до «Кунцевской» с остановками у закрытых станций «Кутузовская», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». Автобус КМ2 будет ходить между станциями «Багратионовская» и «Фили».
Работать компенсационные маршруты будут с 05:00 до 02:00. Интервалы движения будут составлять не более 2 минут.
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