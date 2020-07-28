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Город (Москва и область)     28.07.2020 09:55

Более 50 детей выпали из окон в Подмосковье с начала года

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Теги:  Московская область  окна. дети  падения. блокираторы  омбудсмен 

28 июля, Mossovetinfo.ru - С начала года в Подмосковье в результате падения из окон погибли семь детей, 54 получили различные травмы, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье.

По инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области в квартирах нуждающихся многодетных семей, в которых есть малыши до семи лет будут установлены специальные оконные блокираторы.

В число пилотных городских округов вошли Подольск, Люберцы, Раменский, Солнечногорск.

Также подмосковный детский омбудсмен обратилась к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра и позаботиться о детской безопасности, установив блокираторы окон, в том числе на окна второго-третьего этажей.


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Теги: 
Московская область  окна. дети  падения. блокираторы  омбудсмен 

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