Более 50 детей выпали из окон в Подмосковье с начала года

28 июля, Mossovetinfo.ru - С начала года в Подмосковье в результате падения из окон погибли семь детей, 54 получили различные травмы, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье.



По инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области в квартирах нуждающихся многодетных семей, в которых есть малыши до семи лет будут установлены специальные оконные блокираторы.



В число пилотных городских округов вошли Подольск, Люберцы, Раменский, Солнечногорск.



Также подмосковный детский омбудсмен обратилась к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра и позаботиться о детской безопасности, установив блокираторы окон, в том числе на окна второго-третьего этажей.



