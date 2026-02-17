 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     18.02.2026 08:39

Более 50% месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг, 19 февраля, - синоптик

Теги:  Москва  снегопад  синоптик  прогноз 

18 февраля — Mossovetinfo.ru — Более 50% месячной нормы осадков выпадет в Москве в период с 6:00 19 февраля до 6:00 20 февраля, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ожидается, что высота сугробов может достичь самой высокой отметки с начала зимы – 80 см., что будет рекордным значением для февраля.

«С приближением балканского циклона с 6:00 зарядят снегопады, которые с каждым часом будут усиливаться, и на пик выйдут к середине дня, когда снег будет валить буквально стеной. За сутки (с 6:00 19 февраля до 6:00 20 февраля) в Москве выпадет до 20–25 мм осадков, или более 50% месячной нормы осадков», - написал Тишковец.

«Снежный покров вырастет на 29–34 см – это будут самые большие сугробы с начала зимы (по самым пессимистичным прогнозам высота снежного покрова достигнет 80 см), что вдвое выше климатической нормы, которая составляет 39 см», – также сообщил синоптик.

Также, по информации синоптика, погода постепенно наладится в конце недели.

Москва  снегопад  синоптик  прогноз 

