18.02.2026, 09:03
«Оранжевый» уровень опасности из-за снега и ветра объявлен в Москве и области на четверг
18 февраля — Mossovetinfo.ru — В четверг, 19 февраля, в Москве и области будет действовать «оранжевый» уровень погодно...
18.02.2026, 08:39
Более 50% месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг, 19 февраля, - синоптик
18 февраля — Mossovetinfo.ru — Более 50% месячной нормы осадков выпадет в Москве в период с 6:00 19 февраля до 6:00 20 февраля...
17.02.2026, 12:28
Мороз 20-23 градуса ожидается в столице и регионе в ночь на 18 февраля
17 февраля — Mossovetinfo.ru — В ночь на среду, 18 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается мороз до 20-23 градусов, в отд...