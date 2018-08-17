17 августа. Mossovetinfo.ru – К программе лояльности карты «Тройка» присоединились уже более 50 тысяч москвичей, сообщает портал mos.ru.



Участники программы лояльности могут пользоваться бонусами более чем в 5,5 тысячах партнеров программы – в торговых точках, ресторанах, частных клиниках, кинотеатрах, химчистках, салонах красоты и аптеках. Ожидается, что в ближайшее время к программе присоединится еще пять тысяч партнеров, а до конца года – десять тысяч.



В пилотном режиме программа лояльности «Тройки» была запущена 25 июня нынешнего года. За это время участники программы накопили уже 1,8 миллиона бонусов. Для их накопления надо предъявлять «Тройку» в торговых точках компаний партнеров или при пополнении карты. Полученные бонусы можно использовать для оплаты проезда в метро из расчета один бонус – один рубль.



Программа лояльности доступна пользователям карты «Тройка», у которых на карте записан билет «Кошелек».