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Город (Москва и область)
05.09.2019, 10:36
Более 50 тысяч сигнальных столбиков установят на дорогах Подмосковья в сентябре
5 сентября. Mossovetinfo.ru – До конца сентября на дорогах Московской области установят более 50 тысяч сигнальных столбиков, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфра...
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Город (Москва и область)
05.09.2019, 09:34
Более 20 миллионов прививок от гриппа сделано в Москве за 3 года
5 сентября. Mossovetinfo.ru –Более 20 миллионов прививок от гриппа было сделано в Москве за три года, сообщает портал mos.ru. Масштабная бесплатная вакцинация от гриппа проводится в Москве с ...
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Город (Москва и область)
05.09.2019, 09:20
Более 12 тысяч человек записались на электронное голосование на выборах в Мосгордуму
5 сентября. Mossovetinfo.ru – На участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму записались 12 232 человека, 10 429 заявок уже прошли проверку, сообщил в своем telegram-канале глава Общес...