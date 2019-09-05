5 сентября. Mossovetinfo.ru – До конца сентября на дорогах Московской области установят более 50 тысяч сигнальных столбиков, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.



Яркие полиуретановые столбики устанавливаются на 55 региональных дорогах. В основном их устанавливают возле пешеходных переходов и на опасных поворотах. В день монтируется 2 – 2,5 тысячи столбиков, все работы должны быть завершены до конца сентября.



Сигнальные столбики разделяют потоки машин, а также помогают предотвратить выезд на встречную полосу, что, в свою очередь снижает тяжесть последствий ДТП.