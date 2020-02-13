13 февраля. Mossovetinfo.ru – Более 50 услуг и сервисов было запущено на портале мэра и правительства Москвы по просьбам москвичей.
Какие именно сервисы запустить на портале, горожане выбирают во время тематических голосований в рамках проекта «Активный гражданин». Кроме того, предложения по поводу новых услуг можно направить письмом на адрес электронной почты Комитета госуслуг.
Пользователи портала могут пополнить карту «Тройка», получить сведения из Фонда капремонта, выбрать меню для ребенка в школе, узнать результаты школьных олимпиад и аттестаций, оформить полис ОМС, получить доступ к электронным медицинским картам, получать на электронную почту результаты своих медицинских анализов и многое другое.
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