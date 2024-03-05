Более 55 тысяч пациентов за первый год работы принял флагманский центр Института Склифосовского - Собянин

6 марта — Mossovetinfo.ru — Более 55 тысяч пациентов за первый год работы принял флагманский центр Института Склифосовского, который отмечает свой первый день рождения. Об этом в своем telegram канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



Легендарный НИИ скорой помощи им.Склифосовского получил новый флагманский центр в январе 2023 года. Он обеспечен самыми высокими технологиями, современными операционными, диагностическим оборудованием, реанимациями. Созданы качественные условия для врачей и пациентов. Появились гибридные операционные. Совершенно новая технология позволяет проводить несколько разноплановых операций одновременно, тем самым сокращая нагрузку на организм.



Мэр отметил, что здесь сконцентрированы все лучшие наработки современной медицины.



— Благодаря новому стандарту экстренная помощь оказывается в 1,5 раза быстрее, чем раньше. За первые 2 часа большей части поступивших пациентов проводится полный комплекс исследований, ставится диагноз и принимается решение о госпитализации или лечении амбулаторно.



— Флагманский центр работает как "цифровая клиника" в безбумажном формате. Система "Триаж" помогает распределять поступающих пациентов в зависимости от приоритетности оказания им помощи, а все анализы и заключения специалистов в режиме реального времени можно увидеть в электронной медкарте.



— Оборудование позволяет выполнять операции широкого профиля: от травматологических до высокотехнологичных на головном мозге.



Во флагманском центре специалисты провели свыше 7,2 тысячи операций — часть из них прошли в уникальных гибридных операционных.





Фото: telegram канал мэра Москвы