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06.03.2024, 08:36
Более 55 тысяч пациентов за первый год работы принял флагманский центр Института Склифосовского - Собянин
6 марта — Mossovetinfo.ru — Более 55 тысяч пациентов за первый год работы принял флагманский центр Института Склифос...
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06.03.2024, 07:58
Численность населения Подмосковья за пять лет увеличилась на миллион
6 марта — Mossovetinfo.ru — Численность населения Московской области за пять лет увеличилась на миллион человек. Об ...
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Город (Москва и область)
05.03.2024, 08:52
8 и 9 марта часть парковок в Москве будет бесплатными
5 марта — Mossovetinfo.ru — 8 и 9 марта, в честь Международного женского дня, часть парковок в Москве будет бесплатным...