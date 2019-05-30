30 мая. Mossovetinfo.ru – Более 570 семей получили новые квартиры в рамках программы реновации жилья в Дмитровском и Бескудниковском районе, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.



Сообщается, что в настоящее время в Бескудниковском и Дмитровском районах расселяется 11 домов, в которых проживает 1 127 семей. Под переселение предоставлены 7 новых домов, новые квартиры уже получили 575 семей, то есть более 50%. Еще 62 семьи уже приглашены для заключения договоров.



Также сообщается, что 73 семьи воспользовались правом улучшить жилищные условия при переезде и докупить дополнительные квадратные метры со скидкой. 43 договора на покупку дополнительных площадей уже заключено, 30 находятся в работе.



Всего в Северном административном округе в стадии строительства находится 14 домов по программе реновации. Строительство пяти из них начнется до конца года. Еще восемь домов находятся в стадии проектирования, в ближайшее время начнется проектирование еще 12 домов.