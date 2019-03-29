29 марта. Mossovetinfo.ru – За первые три месяца 2019 года в Москве зафиксировано 5 392 факта парковки на газонах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции.



Сообщается, что 95% случаев зафиксировали Москвичи через мобильное приложение «Помощник Москвы».



В МАДИ напомнили, что стоянка автомобилей на газонах повреждает не только сами газоны, но и корневую систему расположенных рядом деревьев и кустарников. Это вредит экологической обстановке в городе. Штрафы за парковку на газонах и зеленых насаждениях составляют 5 тысяч рублей для физических лиц, 30 тысяч рублей для должностных лиц и 300 тысяч рублей для юридических лиц.