25 февраля. Mossovetinfo.ru – До конца года более 600 остановок общественного транспорта в Москве будет оборудовано камерами видеонаблюдения, сообщает портал mos.ru.



В настоящее время камерами видеонаблюдения оборудованы 170 остановок, расположенных вблизи крупных ТПУ, парков и музеев.



Камеры работают в круглосуточном режиме, через роутеры они подключены к сети Wi-Fi MT_FREE. Все записи с камер хранятся в информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных». В случае каких-либо происшествий, граждане могут позвонить на горячую линию центра и зарезервировать нужную запись на 30 суток. При этом необходимо назвать адрес, дату и время происшествия.



В дальнейшем установка систем видеонаблюдения на остановках общественного транспорта будет продолжена.