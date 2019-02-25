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Город (Москва и область)     25.02.2019 09:18

Более 600 остановок в Москве до конца года оборудуют камерами видеонаблюдения

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Теги:  остановки  видеонаблюдение 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – До конца года более 600 остановок общественного транспорта в Москве будет оборудовано камерами видеонаблюдения, сообщает портал mos.ru.

В настоящее время камерами видеонаблюдения оборудованы 170 остановок, расположенных вблизи крупных ТПУ, парков и музеев.

Камеры работают в круглосуточном режиме, через роутеры они подключены к сети Wi-Fi MT_FREE. Все записи с камер хранятся в информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных». В случае каких-либо происшествий, граждане могут позвонить на горячую линию центра и зарезервировать нужную запись на 30 суток. При этом необходимо назвать адрес, дату и время происшествия.

В дальнейшем установка систем видеонаблюдения на остановках общественного транспорта будет продолжена.


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Карта места

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Теги: 
остановки  видеонаблюдение 

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