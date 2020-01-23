23 января. Mossovetinfo.ru – С начала работы центра информационной поддержки по вопросам раздельного сбора мусора, от жителей Москвы поступило уже более 600 обращений, более трети из которых – за последние три недели, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



По словам Бирюкова, операторы call-центра ежедневно отвечают на вопросы, связанные с раздельным сбором мусора, принимают предложения и жалобы.



Чаще всего москвичи уточняют правила сортировки отходов: должны ли материалы для переработки быть чистыми, каждый ли предмет из пластика, бумаги, стекла и металла пригоден для утилизации в синий контейнер. Кроме того, жителей города интересуют вопросы организации инфраструктуры, адреса пунктов приема стеклотары, шин, батареек, термометров.



Центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора мусора был создан на базе ГУП «Экотехпром». Центр начал свою работу в сентябре 2019 года.



Бирюков отметил, что до 31 декабря в центр поступило около 400 обращений, а после старта программы раздельного сбора мусора с 1 января 2020 года, количество обращений заметно выросло.



Бирюков отметил также, что звонков с критикой проекта раздельного сбора мусора поступает крайне мало, а в новом году таких звонков вообще не было. По мнению заммэра это свидетельствует о том, что большинство москвичей поддерживают программу раздельного сбора мусора.



Программа раздельного сбора мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Во всех дворах установили по два контейнера: синие – для сбора бумаги, пластика, стекла и металла, серые – для остальных отходов. Вывоз мусора также осуществляется раздельно. Программа направлена на сокращение числа захораниваемых отходов и увеличение числа отходов, направляемых на вторичную переработку.