Более 6 тысяч артефактов найдено на территории будущего строительства жилого квартала Nicole рядом с Кремлем

19 декабря — Mossovetinfo.ru — На территории строительства жилого квартала класса deluxe Nicole рядом с Кремлем завершился двухлетний этап раскопок, — инвестиции девелопера в археологические работы составили свыше 185 млн рублей, - сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе MR Group.



«Зона раскопок состояла из двух частей, на которых в совокупности было найдено более 6 тысяч старинных артефактов. Перед специалистами раскрылась история сложения и развития города, а также предпосылки для восстановления хронологии деятельности человека, начиная с XII века — первого упоминания Москвы в летописях.



Особую ценность среди находок представляет женское височное кольцо XII века, а также богатая и представительная коллекция печных изразцов XVII–XIX веков. В дальнейшем находки будут размещены в одном из музеев столицы, где желающие смогут ознакомиться с экспозициями», — говорится в сообщении.



Новый элитный квартал NICOLE, — ансамбль из трех клубных домов deluxe вдоль Никольской улицы, Богоявленского и Черкасского переулков.