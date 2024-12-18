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Город (Москва и область)     19.12.2024 12:35

Более 6 тысяч артефактов найдено на территории будущего строительства жилого квартала Nicole рядом с Кремлем

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Теги:  Nicole  Никольская  Кремль  артефакты  строительство  археология 

19 декабря — Mossovetinfo.ru — На территории строительства жилого квартала класса deluxe Nicole рядом с Кремлем завершился двухлетний этап раскопок, — инвестиции девелопера в археологические работы составили свыше 185 млн рублей, - сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе MR Group.

«Зона раскопок состояла из двух частей, на которых в совокупности было найдено более 6 тысяч старинных артефактов. Перед специалистами раскрылась история сложения и развития города, а также предпосылки для восстановления хронологии деятельности человека, начиная с XII века — первого упоминания Москвы в летописях.

Особую ценность среди находок представляет женское височное кольцо XII века, а также богатая и представительная коллекция печных изразцов XVII–XIX веков. В дальнейшем находки будут размещены в одном из музеев столицы, где желающие смогут ознакомиться с экспозициями», — говорится в сообщении.

Новый элитный квартал NICOLE, — ансамбль из трех клубных домов deluxe вдоль Никольской улицы, Богоявленского и Черкасского переулков.


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Теги: 
Nicole  Никольская  Кремль  артефакты  строительство  археология 

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