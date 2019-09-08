8 сентября. Mossovetinfo.ru – В электронном голосовании на выборах в Мосгордуму уже приняли участие более 7 тысяч человек, сообщается на портале mos.ru.



В общей сложности в трех избирательных округах, где проходит эксперимент по проведению электронного голосования, в нем приняли уже более 65% от всех зарегистрировавшихся для участия избирателей.



Всего для участия в электронном голосовании в трех округах было зарегистрировано 11 228 избирателей. На 15:00 8 сентября, электронные бюллетени для голосования получили 8475 человек. Проголосовали 7395 человек.



Для того, чтобы проголосовать через интернет, нужно было заранее подать заявку. Те, кто это не сделали, могут проголосовать обычным способом, придя на свой избирательный участок.



Выборы в Мосгордуму седьмого созыва проходят 8 сентября. Москвичи выбирают 45 депутатов в 45 избирательных округах.