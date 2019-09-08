8 сентября. Mossovetinfo.ru – В электронном голосовании на выборах в Мосгордуму уже приняли участие более 7 тысяч человек, сообщается на портале mos.ru.
В общей сложности в трех избирательных округах, где проходит эксперимент по проведению электронного голосования, в нем приняли уже более 65% от всех зарегистрировавшихся для участия избирателей.
Всего для участия в электронном голосовании в трех округах было зарегистрировано 11 228 избирателей. На 15:00 8 сентября, электронные бюллетени для голосования получили 8475 человек. Проголосовали 7395 человек.
Для того, чтобы проголосовать через интернет, нужно было заранее подать заявку. Те, кто это не сделали, могут проголосовать обычным способом, придя на свой избирательный участок.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва проходят 8 сентября. Москвичи выбирают 45 депутатов в 45 избирательных округах.
15:29 Город (Москва и область) Более 7000 человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму
14:06 Город (Москва и область) Работа системы электронного голосования в Москве возобновлена
12:21 Город (Москва и область) В системе электронного голосования на выборах в Мосгордуму произошло уже два сбоя
12:15 Город (Москва и область) Собянин проголосовал на выборах в Мосгордуму
11:49 Город (Москва и область) Более 4 миллионов человек отметили в субботу День города в Москве
08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок
08:00 Город (Москва и область) В Москве проходит эксперимент по электронному голосованию
08:00 Город (Москва и область) В столице проходят выборы в Мосгордуму
07:36 Город (Москва и область) Более 28 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму
13:32 В мире Обмен заключенными между Россией и Украиной в формате 35 на 35 завершен - Москалькова