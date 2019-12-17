Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     17.12.2019 13:26

Более 70% тоннелей на БКЛ уже построено - Собянин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  БКЛ  строительство  Сергей Собянин 

17 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 70% тоннелей Большой кольцевой линии метро уже построено, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин также сообщил, что завершена прокладка первого двухпутного тоннеля между станциями «Карамышевская» и «Мневники». Тоннель прокладывал гигантский 10-метровый проходческий щит «Лилия».

Большая кольцевая линия станет самой длинной кольцевой линией метро в мире. Протяженность кольца составит 70 километров, на нем расположится 31 станция. Новая линия свяжет между собой все радиальные ветки метрополитена на расстоянии примерно 10 километров от действующей Кольцевой линии.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  БКЛ  строительство  Сергей Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

13:26 Город (Москва и область) Более 70% тоннелей на БКЛ уже построено - Собянин

13:04 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют в новогоднюю ночь на 1 января в связи с запуском фейерверков

12:17 Город (Москва и область) Расписание и маршрут ряда поездов МЦД-1 изменится 21 и 22 декабря

11:18 Город (Москва и область) Автоматы по продаже сувенирных монет появились в московском метро

10:35 Общество Жители Троицка выбрали место для новой станции Коммунарской линии метро

Актуальные материалы

18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав

18:20 Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова

21:31 Город (Москва и область) Работы в рамках программы реновации ведутся по всем стартовым площадкам - Собянин

20:52 Город (Москва и область) Второй участок Некрасовской линии метро планируется запустить весной 2020 года

13:12 Общество Юрий Лужков. Биография

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru