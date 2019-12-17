17 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 70% тоннелей Большой кольцевой линии метро уже построено, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Собянин также сообщил, что завершена прокладка первого двухпутного тоннеля между станциями «Карамышевская» и «Мневники». Тоннель прокладывал гигантский 10-метровый проходческий щит «Лилия».



Большая кольцевая линия станет самой длинной кольцевой линией метро в мире. Протяженность кольца составит 70 километров, на нем расположится 31 станция. Новая линия свяжет между собой все радиальные ветки метрополитена на расстоянии примерно 10 километров от действующей Кольцевой линии.