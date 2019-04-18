18 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 800 благотворительных акций пройдет в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар», сообщили ИА «Моссовет» в оргкомитете цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны».
«Специальная добровольческая программа «Пасхального дара» объединит 20 тысяч волонтеров. Вместе они проведут для жителей и гостей столицы более 800 благотворительных и просветительских акций. Мероприятия пройдут в школах, вузах, библиотеках, кинотеатрах, на открытых городских пространствах и, конечно, на площадках фестиваля», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Среди запланированных акций сбор донорской крови, занятия по компьютерной грамотности для пожилых людей, помощь бездомным животным, передача вещей нуждающимся, высадка деревьев, благотворительный забег и многое другое. Для школьников проведут «Добрые уроки», на которых волонтеры расскажут ученикам о различных направлениях своей деятельности.
Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 25 апреля по 5 мая.
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