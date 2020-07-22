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Город (Москва и область)     22.07.2020 08:18

Более 80 мероприятий запланировано в рамках празднования 81-летия ВДНХ

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Теги:  ВДНХ  празднования 

22 июля. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ подготовили праздничную программу для посетителей в честь 81-летия выставки, все запланировано более 80 мероприятий, сообщается на портале mos.ru.

Празднование дня рождения ВДНХ состоится в первые выходные августа. Различные мероприятия пройдут на всей территории выставки. Для участия в некоторых из них потребуется предварительная регистрация на официальном сайте ВДНХ. Полное расписание появится на сайте за несколько дней до начала празднования.

Все праздничные события будут разделены на три темы: «Территория реального движения», «Территория реальных эмоций» и «Территория реальных знаний». Посетителей ожидают экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, театральные выступления и перфомансы, спортивные соревнования, лекции и интеллектуальные игры.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  празднования 

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