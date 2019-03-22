22 марта. Mossovetinfo.ru – Более 80 московских музеев бесплатно откроют свои двери для посетителей 24 марта, в преддверии Дня работка культуры, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.



«Акция приурочена ко Дню работника культуры. В ней участвуют 83 городские площадки», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Среди музейных площадок, которые можно будет посетить бесплатно, Музей Космонавтики, Музей современного искусства, Музей Владимира Высоцкого, Дарвиновский музей, Дом-музей Марины Цветаевой, выставочный зал «Новый Манеж» и другие. Полный список музеев, доступных для бесплатного посещения 24 марта, можно посмотреть по ссылке.