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Город (Москва и область)     23.09.2019 10:38

Более 80% объектов социальной сферы Москвы подключили к отоплению

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Теги:  отопление  отопительный сезон  МОЭК  социальные объекты 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – На 23 сентября к отоплению в Москве подключили более 80% объектов социальной сферы, сообщается на официальном сайте Московской объединенной энергетической компании.

Ранее сообщалось, что отопление на социальных объектах Москвы начнут включать досрочно по их заявкам в связи с холодной погодой.

На данный момент тепло подано в 2326 зданий школ, 2371 — детских садов, 1113 — больниц и 542 поликлиник. При этом, в ряде случаев тепло подано также в соседние жилые дома. Это связано с особенностями некоторых узлов подключения. Сейчас тепло подано в 2,4 тысячи таких домов.

Работы по подключению объектов социальной сферы к отоплению продолжаются.


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Карта места

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Теги: 
отопление  отопительный сезон  МОЭК  социальные объекты 

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