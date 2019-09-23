23 сентября. Mossovetinfo.ru – На 23 сентября к отоплению в Москве подключили более 80% объектов социальной сферы, сообщается на официальном сайте Московской объединенной энергетической компании.



Ранее сообщалось, что отопление на социальных объектах Москвы начнут включать досрочно по их заявкам в связи с холодной погодой.



На данный момент тепло подано в 2326 зданий школ, 2371 — детских садов, 1113 — больниц и 542 поликлиник. При этом, в ряде случаев тепло подано также в соседние жилые дома. Это связано с особенностями некоторых узлов подключения. Сейчас тепло подано в 2,4 тысячи таких домов.



Работы по подключению объектов социальной сферы к отоплению продолжаются.