24 мая. Mossovetinfo.ru – Более 90% жителей пяти домов, расселяемых по программе реновации жилья в Можайском районе Москвы, получили новые квартиры, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Расселяемые дома находятся на улицах Красных Зорь, Гродненской и Толбухина. Новые квартиры они получили в новостройках на улицах Красных Зорь и Гжатской.



Всего в расселяемых домах проживает 301 семья. 273 из них уже переехали в новые квартиры. При этом 10 семей решили улучшить свои жилищные условия и докупили дополнительные квадратные метры в рамках программы реновации. Восемь договоров на покупку дополнительной жилплощади уже заключено, еще два находятся в работе.



Расселяемые дома будут снесены и на их месте построят новые дома для волнового переселения в рамках программы реновации жилья.