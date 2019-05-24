24 мая. Mossovetinfo.ru – Более 90% жителей пяти домов, расселяемых по программе реновации жилья в Можайском районе Москвы, получили новые квартиры, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Расселяемые дома находятся на улицах Красных Зорь, Гродненской и Толбухина. Новые квартиры они получили в новостройках на улицах Красных Зорь и Гжатской.
Всего в расселяемых домах проживает 301 семья. 273 из них уже переехали в новые квартиры. При этом 10 семей решили улучшить свои жилищные условия и докупили дополнительные квадратные метры в рамках программы реновации. Восемь договоров на покупку дополнительной жилплощади уже заключено, еще два находятся в работе.
Расселяемые дома будут снесены и на их месте построят новые дома для волнового переселения в рамках программы реновации жилья.
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