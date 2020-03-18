18 марта. Mossovetinfo.ru – В рамках программы «Безопасный город» в Москве до конца 2020 года будет установлено 9 тысяч камер видеонаблюдения, сообщил на заседании в «Мосгордуме» начальник столичного главка МВД Олег Баранов.
По словам Баранова, действующая система видеонаблюдения, в том числе внедренная система аналитического видеонаблюдения, уже доказала свою эффективность. Только с начала февраля с ее помощью задержано 8 человек, находившихся в розыске. Всего с помощью системы видеонаблюдения раскрыто более 4 тысяч преступлений. Кроме того, с помощью системы видеонаблюдения было установлено более 200 граждан, нарушивших карантинный режим в связи с коронавирусом.
По словам Баранова, в Москве сейчас установлено 178 тысяч камер видеонаблюдения. «Нам хотелось бы, чтобы их было еще больше, чтобы не осталось ни одного темного закоулка или переулка», заявил начальник столичного главка МВД.
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