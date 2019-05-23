23 мая. Mossovetinfo.ru – С начала года в московском метро заменили более 250 стекол более чем на 70 станциях, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Стекла меняют в вестибюлях станций, во входных дверях, на платформах и переходах, а также в навесах при спусках в подземку.
Новое стекло особо прочное, и не рассыпается на осколки даже при сильных ударах. Это важно в условиях большого пассажиропотока в московском метро. Все работы по замене стекол проходят ночью, чтобы не создавать неудобств пассажирам.
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