23 мая. Mossovetinfo.ru – С начала года в московском метро заменили более 250 стекол более чем на 70 станциях, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Стекла меняют в вестибюлях станций, во входных дверях, на платформах и переходах, а также в навесах при спусках в подземку.



Новое стекло особо прочное, и не рассыпается на осколки даже при сильных ударах. Это важно в условиях большого пассажиропотока в московском метро. Все работы по замене стекол проходят ночью, чтобы не создавать неудобств пассажирам.