18 августа — Mossovetinfo.ru — Благодаря порталу «Наш город» на детские площадки более чем в 1,2 тыс. дворов привезли н...

15 августа — Mossovetinfo.ru — В целом в июле во всех российских миллионниках было зарегистрировано около 20 тыс. дого...