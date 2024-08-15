 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     18.08.2024 10:04

Более чем в 1,2 тыс. дворов привезли новый песок благодаря порталу «Наш город»

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Наш город  портал  Москва  москвичи  песок  благоустройство  дворы 

18 августа — Mossovetinfo.ru — Благодаря порталу «Наш город» на детские площадки более чем в 1,2 тыс. дворов привезли новый песок, работы проводили оперативно – в среднем за три дня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Горожане оставляли пожелания в подкатегории «Дворовая инфраструктура» раздела «Мой двор». Самую высокую активность пользователи проявили в мае. Всего за теплый период новым песком наполнили свыше 1,3 тыс. песочниц, больше всего – в районе Гольяново», – говорится в материале.

Портал «Наш город» создан в 2011 году для улучшения качества жизни москвичей и облика столицы при активном участии самих жителей. За 12 с половиной лет удалось решить более 9,3 млн вопросов. Сервисом пользуются свыше 2,2 млн горожан.

Московские власти постоянно расширяют перечень категорий обращений на портал «Наш город», усовершенствуют его интерфейс.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Наш город  портал  Москва  москвичи  песок  благоустройство  дворы 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:04 Город (Москва и область) Более чем в 1,2 тыс. дворов привезли новый песок благодаря порталу «Наш город»

10:16 Город (Москва и область) Мосгорнаследие получило архив, который мог принадлежать писателю и журналисту Владимиру Гиляровскому

11:01 Общество Хостелы на тысячи мест для мигрантов в центре Москвы вызывают протесты жителей

07:49 Город (Москва и область) Продажи новостроек в июле в Москве сократились на треть

10:24 Город (Москва и область) У метро Белорусская на Пресненском валу построят высотки в 33 и 27 этажей

Актуальные материалы

10:04 В России В трех регионах России введен режим контртеррористической операции

20:44 В России Президент подписал указы о помиловании

14:32 Мнения «В электронном голосовании наблюдение доступно всем», – Артём Костырко

18:38 В России Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых

22:52 В мире Байден снял свою кандидатуру с выборов президента

08:16 Город (Москва и область) Собянин: город обсуждает с москвичами стандарты культурного досуга

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru