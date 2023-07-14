Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за час

18 июля — Mossovetinfo.ru — Более четверти месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы во время ливня менее чем за час, сообщается в telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.



«Свыше четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы менее чем за час. В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Центральном административном округе (23 мм), Северо-Восточном административном округе (22 мм) и Северном административном округе (21 мм)», – говорится в сообщении.



Отмечается, что порывы ветра на юге столицы достигали 20 м/с, на северо-востоке - 15 м/с.



Синоптики Гидрометцентра РФ объявили до 11:00 мск среды, 19 июля в Москве и Подмосковье желтый уровень метеорологической опасности.