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Город (Москва и область)     18.07.2023 17:52

Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за час

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Теги:  осадки  погода  Москва  Подмосковье  желтый уровень 

18 июля — Mossovetinfo.ru — Более четверти месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы во время ливня менее чем за час, сообщается в telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«Свыше четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы менее чем за час. В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Центральном административном округе (23 мм), Северо-Восточном административном округе (22 мм) и Северном административном округе (21 мм)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что порывы ветра на юге столицы достигали 20 м/с, на северо-востоке - 15 м/с.

Синоптики Гидрометцентра РФ объявили до 11:00 мск среды, 19 июля в Москве и Подмосковье желтый уровень метеорологической опасности.

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Карта места

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Теги: 
осадки  погода  Москва  Подмосковье  желтый уровень 

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