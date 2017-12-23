Более девяти тысяч единиц спецтехники готовы к снегопаду в Москве

23 декабря. Mossovetinfo.ru - Более девяти тысяч единиц спецтехники готовы к надвигающемуся снегопаду. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В воскресенье в городе может выпасть от двух до четырех сантиметров снега. К работе готовы и бригады дворников.