14 марта. Mossovetinfo.ru – С момента появления возможности получения различных услуг в электронном виде, этой возможностью москвичи воспользовались более миллиарда раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Сервисы получения различных госуслуг через порталы mos.ru и pgu.mos.ru (был объединен с mos.ru в 2017 году), появились в 2011 году. К настоящему моменту на портале доступно более 260 электронных услуг и сервисов. Ежедневно возможностью получить госуслуги в электронном виде пользуется до миллиона человек.
Самым популярным электронным сервисом стал просмотр электронного дневника - с момента появления в 2014 году этим сервисом воспользовались более 550 миллионов раз. В тройку самыз популярных сервисов вошли также передача показаний счетчиков воды (более 150 миллионов раз с момента появления в 2013 году) и проверка штрафов (более 50 миллионов обращений с 2012 года).
09:59 Город (Москва и область) В «Москва-Сити» построят самую высокую жилую башню Европы
09:14 Город (Москва и область) Более 5,6 тысячи парковочных разрешений оформлено в Москве с начала марта
09:02 Другое По всему миру зафиксированы сбои в работе Facebook, Instagram и Whatsapp
08:52 Город (Москва и область) Более миллиарда обращений принял портал госуслуг с момента основания
08:42 Город (Москва и область) Названы самые популярные материалы «Московской электронной школы»
15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы
13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей
21:35 Происшествия Роспотребназдор зафиксировал два случая кишечной инфекции в детском саду в Москве
16:27 Другое Приставки для цифрового телевидения появились в продаже в отделениях «Почты России»
16:17 Город (Москва и область) Московские парки сформируют летнюю программу с учетом мнения граждан
07:47 Город (Москва и область) Москвичи с 12 марта по 14 апреля могут бесплатно проверить легкие
15:17 Город (Москва и область) Комиссия Мосгордумы поддержала увеличение бюджета столицы