14 марта. Mossovetinfo.ru – С момента появления возможности получения различных услуг в электронном виде, этой возможностью москвичи воспользовались более миллиарда раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



Сервисы получения различных госуслуг через порталы mos.ru и pgu.mos.ru (был объединен с mos.ru в 2017 году), появились в 2011 году. К настоящему моменту на портале доступно более 260 электронных услуг и сервисов. Ежедневно возможностью получить госуслуги в электронном виде пользуется до миллиона человек.



Самым популярным электронным сервисом стал просмотр электронного дневника - с момента появления в 2014 году этим сервисом воспользовались более 550 миллионов раз. В тройку самыз популярных сервисов вошли также передача показаний счетчиков воды (более 150 миллионов раз с момента появления в 2013 году) и проверка штрафов (более 50 миллионов обращений с 2012 года).