Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     14.03.2019 08:52

Более миллиарда обращений принял портал госуслуг с момента основания

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  госуслуги  портал госуслуг 

14 марта. Mossovetinfo.ru – С момента появления возможности получения различных услуг в электронном виде, этой возможностью москвичи воспользовались более миллиарда раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Сервисы получения различных госуслуг через порталы mos.ru и pgu.mos.ru (был объединен с mos.ru в 2017 году), появились в 2011 году. К настоящему моменту на портале доступно более 260 электронных услуг и сервисов. Ежедневно возможностью получить госуслуги в электронном виде пользуется до миллиона человек.

Самым популярным электронным сервисом стал просмотр электронного дневника - с момента появления в 2014 году этим сервисом воспользовались более 550 миллионов раз. В тройку самыз популярных сервисов вошли также передача показаний счетчиков воды (более 150 миллионов раз с момента появления в 2013 году) и проверка штрафов (более 50 миллионов обращений с 2012 года).


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
госуслуги  портал госуслуг 

Возврат к списку

Лента новостей

09:59 Город (Москва и область) В «Москва-Сити» построят самую высокую жилую башню Европы

09:14 Город (Москва и область) Более 5,6 тысячи парковочных разрешений оформлено в Москве с начала марта

09:02 Другое По всему миру зафиксированы сбои в работе Facebook, Instagram и Whatsapp

08:52 Город (Москва и область) Более миллиарда обращений принял портал госуслуг с момента основания

08:42 Город (Москва и область) Названы самые популярные материалы «Московской электронной школы»

Актуальные материалы

15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы

13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей

21:35 Происшествия Роспотребназдор зафиксировал два случая кишечной инфекции в детском саду в Москве

16:27 Другое Приставки для цифрового телевидения появились в продаже в отделениях «Почты России»

16:17 Город (Москва и область) Московские парки сформируют летнюю программу с учетом мнения граждан

07:47 Город (Москва и область) Москвичи с 12 марта по 14 апреля могут бесплатно проверить легкие

15:17 Город (Москва и область) Комиссия Мосгордумы поддержала увеличение бюджета столицы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru