18 марта. Mossovetinfo.ru – Около миллиона гостей посетили площадки «Города зимы» на ВДНХ, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



«Город зимы предложил очень разнообразную программу: и любимые виды зимнего отдыха, и развлечения, которые только набирают у нас популярность. Все площадки Города зимы за 101 день их работы посетили около 1 миллиона человек, а ВДНХ в целом за этот же период — больше 7 миллионов», - приводит слова Сергуниной официальный портал мэра и правительства Москвы.



«Город зимы» - единое досуговое пространство, организованное на ВДНХ на площади в 34 тысячи квадратных метров. Оно включало в себя десятки площадок, в том числе два катка, тюбинговые горки, трассу для детских снегоходов, площадки для игры в керлинг и снежки, пространства для ярмарок и многое другое.