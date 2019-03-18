18 марта. Mossovetinfo.ru – Около миллиона гостей посетили площадки «Города зимы» на ВДНХ, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«Город зимы предложил очень разнообразную программу: и любимые виды зимнего отдыха, и развлечения, которые только набирают у нас популярность. Все площадки Города зимы за 101 день их работы посетили около 1 миллиона человек, а ВДНХ в целом за этот же период — больше 7 миллионов», - приводит слова Сергуниной официальный портал мэра и правительства Москвы.
«Город зимы» - единое досуговое пространство, организованное на ВДНХ на площади в 34 тысячи квадратных метров. Оно включало в себя десятки площадок, в том числе два катка, тюбинговые горки, трассу для детских снегоходов, площадки для игры в керлинг и снежки, пространства для ярмарок и многое другое.
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