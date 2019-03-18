Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     18.03.2019 08:52

Более миллиона человек посетили «Город зимы» на ВДНХ

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВДНХ  Город зимы  отдых 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Около миллиона гостей посетили площадки «Города зимы» на ВДНХ, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Город зимы предложил очень разнообразную программу: и любимые виды зимнего отдыха, и развлечения, которые только набирают у нас популярность. Все площадки Города зимы за 101 день их работы посетили около 1 миллиона человек, а ВДНХ в целом за этот же период — больше 7 миллионов», - приводит слова Сергуниной официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Город зимы» - единое досуговое пространство, организованное на ВДНХ на площади в 34 тысячи квадратных метров. Оно включало в себя десятки площадок, в том числе два катка, тюбинговые горки, трассу для детских снегоходов, площадки для игры в керлинг и снежки, пространства для ярмарок и многое другое.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВДНХ  Город зимы  отдых 

Возврат к списку

Лента новостей

09:01 Происшествия Телецентр «Останкино» проверяют из-за угрозы взрыва

08:52 Город (Москва и область) Более миллиона человек посетили «Город зимы» на ВДНХ

08:40 Город (Москва и область) К акции «Час Земли» присоединились 15 парков Москвы

08:07 Общество Теплая погода без осадков ожидается в Москве 18 марта

18:24 Другое «Локомотив» обыграл дома «Краснодар» в чемпионате России по футболу

Актуальные материалы

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта

11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»

15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы

13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей

21:35 Происшествия Роспотребназдор зафиксировал два случая кишечной инфекции в детском саду в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru