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Город (Москва и область)     28.06.2019 15:27

Более миллиона пассажиров воспользовались Некрасовской линией метро с момента открытия

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Теги:  метро  метрополитен  Некрасовская линия 

28 июня. Mossovetinfo.ru – Более 1 миллиона пассажиров воспользовались Некрасовской линией метро с момента ее открытия, сообщает пресс-служба метрополитена.

Чаще всего пассажиры пользовались станцией «Некрасовка» - менее чем за месяц станцией воспользовались более 590 тысяч пассажиров. На втором месте станция «Лухмановская» - ей воспользовались более 192 тысяч пассажиров.

Участок Некрасовской линии метро от станции «Косино» до станции «Некрасовка» был открыт для пассажиров 3 июня. До конца года планируется запустить второй участок линии – до станции «Нижегородская». Полный запуск линии позволит существенно разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию метро.


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Теги: 
метро  метрополитен  Некрасовская линия 

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