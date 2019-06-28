28 июня. Mossovetinfo.ru – Более 1 миллиона пассажиров воспользовались Некрасовской линией метро с момента ее открытия, сообщает пресс-служба метрополитена.
Чаще всего пассажиры пользовались станцией «Некрасовка» - менее чем за месяц станцией воспользовались более 590 тысяч пассажиров. На втором месте станция «Лухмановская» - ей воспользовались более 192 тысяч пассажиров.
Участок Некрасовской линии метро от станции «Косино» до станции «Некрасовка» был открыт для пассажиров 3 июня. До конца года планируется запустить второй участок линии – до станции «Нижегородская». Полный запуск линии позволит существенно разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию метро.
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