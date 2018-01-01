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Город     01.01.2018 11:25

Более тысячи автобусов Москвы начали работать с 1 января без турникетов

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Теги:  турникеты: автобусы  транспорт 

1 декабря. Mossovetinfo.ru - На 72 автобусных маршрутах Москвы с 1 января убрали турникеты. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

Бестурникетными стали около 1,1 тысячи автобусов. Пассажиры могут заходить во все двери. Оплатить проезд можно с помощью валидаторов, расположенных в салонах транспортных средств.

Со списком маршрутов, на которых убрали турникеты, можно ознакомиться здесь.

В ноябре о решении провести эксперимент и убрать турникеты в некоторых автобусах в Москве заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, за последние годы количество пассажиров, оплачивающих проезд выросло почти на 25%.


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Теги: 
турникеты: автобусы  транспорт 

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