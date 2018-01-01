1 декабря. Mossovetinfo.ru - На 72 автобусных маршрутах Москвы с 1 января убрали турникеты. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.
Бестурникетными стали около 1,1 тысячи автобусов. Пассажиры могут заходить во все двери. Оплатить проезд можно с помощью валидаторов, расположенных в салонах транспортных средств.
Со списком маршрутов, на которых убрали турникеты, можно ознакомиться здесь.
В ноябре о решении провести эксперимент и убрать турникеты в некоторых автобусах в Москве заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, за последние годы количество пассажиров, оплачивающих проезд выросло почти на 25%.
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